Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza , Ordu-Samsun kara yolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametinden Çarşamba ilçesine doğru seyir halinde giden Ramazan D.(67) idaresindeki 52 HH 362 plakalı otomobil ile Nurettin Y.’nin (75) kullandığı 55 HH 975 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücü Ramazan D. ile Fikriye D. (67) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü Nurettin Y. ise yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.