Trafik kazası: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Akalın Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 65 EE 965 plakalı minibüs ile sürücüsü belirlenemeyen 23 FC 918 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan aynı aileden Salih, Beyaz, Şemsettin, Reşit, Mustafa, Tahir, Hüseyin, Ahin, Hasan ve Hacı Dayan ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Ambulanslar ve çevreden geçen araçlarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.