Trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Hacı Mehmet Şan yönetimindeki traktör Mardin'in Mazıdığı ilçesi Sakızlı köyü mevkiinde devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, traktörde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan 112 acil servis ambulansları ile Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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