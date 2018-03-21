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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Kovalamacada 7 araca çarpan şüphelileri, polis ateş açarak durdurdu

Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Kovalamacada 7 araca çarpan şüphelileri, polis ateş açarak durdurdu

21 Mart 2018 Çarşamba 10:26
Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu
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BASIN Ekspres yolunda çalıntı lüks araca binen 3 kişi, polis tarafından fark edilince kovalamaca başladı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, 7 araca çarpa çarpa kaçtı. Ardından yaya olarak kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
ÇALINTI ARAÇ FARK EDİLİNCE POLİS ALARMA GEÇTİ
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi.
BAZI SÜRÜCÜLER, ŞÜPHELİLERİN YOLLARINI KESMEYE ÇALIŞTI
Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti.

1'İ TIR 7 ARACA ÇARPTILAR
Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.
YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLAYINCA POLİS YAKALADI
Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi.

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Lüks AraçTrafikKovalamacaBasın Ekspres
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