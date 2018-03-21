Trafiği birbirine kattılar! Polisten kaçarken 7 araç pert oldu

BASIN Ekspres yolunda çalıntı lüks araca binen 3 kişi, polis tarafından fark edilince kovalamaca başladı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, 7 araca çarpa çarpa kaçtı. Ardından yaya olarak kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
ÇALINTI ARAÇ FARK EDİLİNCE POLİS ALARMA GEÇTİ
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi.
BAZI SÜRÜCÜLER, ŞÜPHELİLERİN YOLLARINI KESMEYE ÇALIŞTI
Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti.
1'İ TIR 7 ARACA ÇARPTILAR
Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.
YAYA OLARAK KAÇMAYA BAŞLAYINCA POLİS YAKALADI
Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi.
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