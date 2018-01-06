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Tokat attı diye öldürmüş

İstanbul Avcılar’da iş ortağını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi

Tokat attı diye öldürmüş

İstanbul Avcılar’da iş ortağını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:24
Tokat attı diye öldürmüş
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İSTANBUL Avcılar’da iş ortağını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, ortak otopark işleten Umut Nas ve Recep T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Recep T., elinde silahla Umut Nas’a ateş etmeye başladı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Nas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheli Recep T. ve evinde kaldığı Hüsnü K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi. Öte yandan, şüpheli Recep T.’nin emniyetteki ifadesinde Umut Nas ile aralarında iş yüzünden tartışma çıktığını belirterek, “Yaşı küçük olduğu halde bana tokat atmasına karşılık ateş ettim” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
TokatCinayet
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