TIR’ın patlayan körüğü can alıyordu

ARIZALANAN fren körüğünü tamir için olay yerine gelen usta körüğün patlaması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Düzce Kalıcı konutlar bağlantı yolu Metek Mahallesi mevkiinde 81 BD 341 plakalı TIR aracının fren körükleri arıza yaptı. TIR'ın arızalanan sürücü fren körüğünün tamiri için usta çağırdı. Bozulan fren körüğünü onarmaya çalışan ve ismi henüz belli olmayan tamirci körüğün patlaması sonucu yere savrularak yaralandı. Çevrede bulunanlar hemen 112 acil sağlık ekibi ve polis ekiplerine haber verdiler. Göğsünden yaralanan tamirci ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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