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TIR şoförüne yangın tüpü şoku

Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan TIR’ı söndürmek için kullanılan yangın tüpleri boş çıkınca zor anlar yaşandı

TIR şoförüne yangın tüpü şoku

Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan TIR’ı söndürmek için kullanılan yangın tüpleri boş çıkınca zor anlar yaşandı

06 Mart 2015 Cuma 13:25
TIR şoförüne yangın tüpü şoku
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Abdullah Şahin yönetimindeki 80 FZ 517 plakalı TIR, Gaziantep GATEM otoban gişelerinde, patlayan lastiğinin sürtünmesi sonucu alev aldı.
YANGIN TÜPLER BOŞ ÇIKTI 
Dorseden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yolun kenarına çekerek, TIR'ı dorsesinden ayırdı. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ilk önce battaniyelerle yangına müdahale etti. Bu şekilde alevleri söndüremeyen sürücü, yoldan geçen araçları durdurarak yangın tüpü istedi. Bütün yangın tüpleri boş çıkınca alevler daha da büyüdü. Çaresizce yoldan geçen araçları durdurmaya devam eden sürücü, sonunda dolu bir yangın tüpü buldu. Otomobilinden inen vatandaş, yanan dorseye, yangın tüpüyle müdahale etti, fakat alevler sönmedi. Artık umudunu yitiren TIR sürücüsü çaresizce alevlerin dorseyi sarasını izlerken imdada itfaiye yetişti. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.
"SEYİR HALİNDEYKEN LASTİK GÜMLEDİ" 
Lastiği patladıktan sonra birden alevlerin yükselmeye başladığını söyleyen TIR sürücü Abdullah Şahin, “Seyir halindeyken lastik gümlemiş. Çıkan dumandan sonra lastik hafif alev aldı. Dedim orada sıkıntı olur buraya çekeyim. Hani itfaiye gelince direkt buraya gelsin. Daha sonra olan oldu” dedi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu tamamen söndürülürken TIR'ın içki yüklü olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Son Güncelleme: 06.03.2015 12:26
Anahtar Kelimeler:
GaziantepYanan TırYangın Tüpleri Boş çıkan Tır
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