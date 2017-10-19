TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!

ÇANAKKALE'DE TIR'la çarpışan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Otomobilin arkasından gelen ve kazaya karışan minibüsteki 2 kişi de yaralı kurtulmayı başardı.

KARŞI YÖNDEN GELEN TIR'LA ÇARPIŞTI

Ezine yönüne giden Ahmet Tezel yönetimindeki otomobil, Ezine-Bayramiç karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Cahit Çetineri'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Bu araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran Birol Avcı idaresindeki kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Tezel ile kamyonette bulunan sürücü Birol Avcı ve Hülya Avcı yaralandı.

YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tezel'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.