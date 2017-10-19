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19 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!

TIR'la çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan kamyonetteki iki kişi yaralandı

TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!

TIR'la çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan kamyonetteki iki kişi yaralandı

19 Ekim 2017 Perşembe 10:24
TIR'la çarpışıp ikiye bölünen araçtan sağ kurtulmayı başardı!
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ÇANAKKALE'DE TIR'la çarpışan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Otomobilin arkasından gelen ve kazaya karışan minibüsteki 2 kişi de yaralı kurtulmayı başardı.

KARŞI YÖNDEN GELEN TIR'LA ÇARPIŞTI

Ezine yönüne giden Ahmet Tezel yönetimindeki otomobil, Ezine-Bayramiç karayolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Cahit Çetineri'nin kullandığı TIR'la çarpıştı. Bu araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran Birol Avcı idaresindeki kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Tezel ile kamyonette bulunan sürücü Birol Avcı ve Hülya Avcı yaralandı.
YOL BİR SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

Sağlık ekipleri tarafından  Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tezel'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBayramiçEzine
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