TIR kazası ucuz atlatıldı

09 Mart 2015 Pazartesi 16:13
KAZA öğle saatlerinde Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'ndan hareket ederek Trabzon’a gitmekte olan Muzaffer Turiç (58) yönetimindeki boş TIR, rot kolunun kırılması sonucu bulunduğu şeritten çıkarak Artvin istikametine açık olan yola girdi. Bu yolu da geçen TIR 2 metre yükseklikten Menderes Bulvarı’na uçup takla atarak durabildi.
Şans eseri üç şerit değiştiren TIR, her hangi bir araca çarpmazken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araç sürücüsü Muzaffer Turiç, 80 km hızla seyrettiğini belirterek rot kolunun kırılması nedeni ile aracın hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Kaza dolayısı ile Menderes Bulvarı Liman Kavşağı bir süre araç ulaşımına kapatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 15:14