TIR jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı

İSTANBUL'DA daha önce eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Polis ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde sağ ön lastiği olmadığı için kıvılcım çıkartarak ilerleyen ve dorsesi bulunmayan 31 KNZ 90 plakalı TIR'ı durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, ters şeride girerek kaçmaya başladı.

Ümraniye'den kaçmaya başlayan sürücü, jant üstünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de geçti ve köprü çıkışındaki Etiler ayrımında yolu kesen ekipler tarafından durdurulabildi.

Anadolu Ajansı, polisin kovalamaca sırasında zaman zaman havaya ateş açtığını bildiriyor.

Kovalamaca cep telefonu tarafından kaydedilirken sürücü gözaltına alındı.

TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.