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TIR jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı

TEM Otoyolu'nda ters şeride giren TIR, lastiklerinden biri olmadan Ümraniye'den Avrupa Yakası'na kadar kaçtı. Polisin zaman zaman uyarı ateşi açtığı sürücü gözaltında

TIR jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı

TEM Otoyolu'nda ters şeride giren TIR, lastiklerinden biri olmadan Ümraniye'den Avrupa Yakası'na kadar kaçtı. Polisin zaman zaman uyarı ateşi açtığı sürücü gözaltında

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:36
TIR jant üstünde kıvılcım çıkartarak 16 kilometre kaçtı
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İSTANBUL'DA  daha önce eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Polis ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde sağ ön lastiği olmadığı için kıvılcım çıkartarak ilerleyen ve dorsesi bulunmayan 31 KNZ 90 plakalı TIR'ı durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan sürücü, ters  şeride girerek kaçmaya başladı.

Ümraniye'den kaçmaya başlayan sürücü, jant üstünde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de geçti ve köprü çıkışındaki Etiler ayrımında yolu kesen ekipler tarafından durdurulabildi.

Anadolu Ajansı, polisin kovalamaca sırasında zaman zaman havaya ateş açtığını bildiriyor.

Kovalamaca cep telefonu tarafından kaydedilirken sürücü gözaltına alındı.

TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

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