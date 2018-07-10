TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren TIR, önünden geçen Münire Dener'e (82) çarptı. TIR'ın tekerleri altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi

TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldü
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YALOVA-İzmit Karayolunda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı TIR, iddiaya göre önünden geçen Münire Denere çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle TIR'ın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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