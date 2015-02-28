TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Elazığ-Diyarbakır karayolunda Sivrice ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Ünal Çakmak idaresindeki 23 FR 227 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Suat Yavuz yönetimindeki 06 JLM 90 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyle birlikte 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Otomobilden çıkartılanlardan Yavuz Babür’ün (27) olay yerinde öldüğü belirlendi. Sürücü Çakmak ile hafif yaralandığı öğrenilen eşi Güllü Çakmak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Çakmak’ın kalbinin durduğu ancak hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Kazada ölen Babür’ün Diyarbakır Kapalı Cezaevinde gardiyan olduğu hafta sonu memleketi Elazığ’ın Sivrice ilçesine ailesini görmeye gittiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





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