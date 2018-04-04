TIR alev topuna döndü

OLAY, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yola çıkan M. K. yönetimindeki kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı.
Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü M. K., itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı.
TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.
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