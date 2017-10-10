Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
102389
ALTIN
152.422
DOLAR
3.6809
STERLİN
4.8480
EURO
4.3314
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Tıp öğrencisi Bilge, fakültenin çatısından ölüme atladı

Aydın'da psikolojik tedavi gören tıp fakültesi öğrencisi genç kız, fakültenin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti

Tıp öğrencisi Bilge, fakültenin çatısından ölüme atladı

Aydın'da psikolojik tedavi gören tıp fakültesi öğrencisi genç kız, fakültenin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 Salı 09:56
Tıp öğrencisi Bilge, fakültenin çatısından ölüme atladı
banner404

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Bilge Özlü, okuduğu fakültenin çatısına çıkarak yaklaşık 25 metreden kendisini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Özlü, kurtarılamadı.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Bilge Özlü, bugün saat 14.00'te, ADÜ Tıp Fakültesi binasının çatısına çıkıp, yaklaşık 25 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özlü, olay yerine sevk edilen ambulansla, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilge Özlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın hastaneye akın eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 10.10.2017 09:58
Anahtar Kelimeler:
AydınTıp öğrencisi BilgeFakültenin çatısından ölüme Atladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vincin çarptığı üst geçit otomobili böyle ezdi
Vincin çarptığı üst geçit otomobili böyle ezdi
Antalya'da Asayiş
Antalya'da Asayiş
Tartıştıkları genci vurup hastaneye gitmesin diye parasını aldılar
Tartıştıkları genci vurup hastaneye gitmesin diye parasını aldılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim