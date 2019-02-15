Ticari araçtan cephanelik çıktı

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği'ne bağlı yunus timleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme mahallesinde 'şok uygulama' başlattı. Ekipler, Konya plakalı bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücü 29 yaşındaki H.Y.'yi araçtan indirip arama yapan polisler, sürücü koltuğunun yan tarafındaki koltuk altındaki gizli bölmede poşet içinde 6 ruhsatsız tabanca buldu. Daha sonra ticari aracın arka tarafında yapılan aramada da 16 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 üretim izni ve belgesi olan ancak irsaliyesi ile dağıtım izni bulunmayan pompalı tüfek ile kutular içinde yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Y.'nin ilk ifadesinde Konya'da silah üreticiliği yaptığını ve 6 ruhsatsız tabancayı başkasından tanesini 600 liraya aldığını, 1000 liraya sattığını, silah kaçakçılığı yapmadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri de silahlara el koyarken, savcılık tarafından silah ticareti yapmak suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.