Ticari araç tıra çarparak takla attı: 1 yaralı

KAZA, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüse’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.’nin kullandığı 07 LJY 38 plakalı ticari araç, sol şeritte seyir halindeki G.B.’nin kullandığı 07 CLB 54 plaka 31 RAZ 53 dorse plakalı tırı sollamak isterken önce tırın sağ çamurluğuna ardından palmiyeye çarptı. Çelik bariyerleri aşarak takla atan ve bariyerler üzerinde askıda kalan aracın sürücüsü M.T. yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.