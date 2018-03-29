Ters istikamete girdi faciaya davetiye çıkardı

KAZA, Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 DG 573 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iş yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan benzin aldı. İş yerine kısa mesafe olduğu için ters yönden gitmeye çalışan sürücünün kullandığı araca karşı yönden gelen motosikletli çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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