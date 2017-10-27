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Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün üniversitede kadrolaşmasını sağlayan ve Sur'daki çatışmalarda teröristlere ilaç gönderen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi eski başhekimi Sait Alan'ın 10 yıl hapsi istendi

Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün üniversitede kadrolaşmasını sağlayan ve Sur'daki çatışmalarda teröristlere ilaç gönderen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi eski başhekimi Sait Alan'ın 10 yıl hapsi istendi

27 Ekim 2017 Cuma 09:34
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
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FETÖ'nün üniversitede kadrolaşmasını sağladığı öne sürülen  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski başhekimi  Sait Alan hakkında, Sur'daki çatışmalarda yaralanan  PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesine göz yumduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis istendi.

''FETÖ'YÜ TEMİZLEYECEĞİM'' DEMİŞTİ

Diyarbakır  Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Prof. Alan'ın, rektör adayı olduğu dönemde üniversitede FETÖ yapılanmasını temizleyeceğine dair röportajlar vermesine rağmen tam aksi yönde hareket ettiğine yer verildi. Alan'ın her iki çocuğunu 2016 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar FETÖ'nün eğitim kurumlarına gönderdiği ve  Bank Asya hesabının olduğuna da dikkat çekildi.

''AKADEMİSYENLERİN ÇOĞU FETÖ ÜYESİYDİ''

Alan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra açığa alındığı, 3 ay sonra da ihraç edildiği kaydedildi. İddinamade ayrıca 'Aydınlık' kod adlı gizli tanığın çarpıcı ifadelerine de yer verildi:

"Akademisyenlerin çoğunluğu FETÖ üyesiydi. Üniversiteye alınacak akademik personel için ilanlar kişiye özel hazırlanıyordu. Kadroya alınacak FETÖ'cünün özellikleri yazılarak başka kişilerin müracaatı engelleniyordu. Başhekim  Sait Alan, FETÖ'nün para kasası ve perde arkasındaki en önemli kilit adamı olan eski rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın talimatlarını yerine getiriyordu.  Sait Alan hem FETÖ, hem de  PKK terör örgütü ile irtibatlıdır.  PKK'ya yakınlığıyla tanınan sendikanın emirlerini uygulardı. 2 kız kardeşini de üniversitede istihdam etti."

''EŞİ DE ÖRGÜT ABLASI''

Ameliyathane ve acilde bulunan tıbbi malzemeler, Sur operasyonları devam ettiği sırada  PKK'lı teröristlere gönderildi. Alan ve yardımcıları, bu açığın fark edilmemesi için de ilaçların son kullanma tarihleri geçtiği için imha edildiği şeklinde tutanak tuttu. Sur operasyonlarını protesto etmek maksadıyla hastanede iş yavaşlatma eylemi yapıldı."

Dicle Üniversitesi'nde görevli bir tanık ise ifadesinde  Sait Alan'ın eşi Bircan Alan'ın FETÖ ablası olduğunu ileri sürdü. (Kaynak:  Sabah)

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DiyarbakırDicle ÜniversitesiPKKSait AlanGüncel
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