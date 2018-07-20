Terör propagandasına tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenecek etkinliklere yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü eylem ve faaliyet içerisinde yer alabilecekleri ve Cumhurbaşkanı'na Sosyal Medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 13 Temmuz günü 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevkedilen S.T., S.O. ve Ş.M., cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı, D.T., Ö.K., B.D. ve O.O. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. F.D., S.A. ve M.Ş.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 18:17