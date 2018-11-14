'Terör örgütü destekçisi' Gazipaşa'da yakalandı

GAZİPAŞA Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesi'nde bir dinlenme tesisinde duran otobüste şüphe üzerine arama yapmış; bu sırada molada inmeyen yolculardan Fevziye A. aracın içinde kendini havalandırma kapağına eşarpla asarak intihara kalkışmıştı. Otobüse giren jandarma ekipleri ve tesisteki yakını tarafından fark edilen Fevziye A. kurtarılmıştı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Fevziye A.'nın GBT sorgusunda, Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından arandığı belirlenmiş, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Fevziye A., işlemlerinin ardından önceki gün Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilmişti. Fevziye A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.