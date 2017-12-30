Terör örgütü DEAŞ'ın 'sözde' savcısı tutuklandı

İL Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ 'ın Suriye'nin Rakka kentindeki 'sözde' savcısının, Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

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