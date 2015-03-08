Terasta ölüm oyunu

Antalya'da 5 katlı bir binanın terasını çatı ile kapatan usta ve çırağının çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi

HİÇBİR güvenlik önlemi olmadan terasın beton korkuluklarına çıkan demirci ustası, bir eliyle tentenin demirlerinden tutunup diğer eliyle işini yapmaya çalıştı. Aynı anda yine terasın kapatılan çatısının üzerinde ustasına malzeme desteği veren çocuk yaştaki çırak da ustasından geri kalmadı. Yaklaşık 15 dakika süreyle ne başında baret ne de güvenlik ipi olmadan yerden yaklaşık 30 metre yüksekte görevini yapmaya çalışan demirci ustası ve çırağı, işlerini bitirdikten sonra kazasız belasız terasa girmeyi başardılar.

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