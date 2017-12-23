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Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Kasıklarından vurdu!

Telefonda tartıştığı vatandaşla kahvehanenin önünde karşı karşıya gelen şahıs, kurşun yağdrıdı. Silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan vatandaş, hasteneye kaldırıldı

Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Kasıklarından vurdu!

Telefonda tartıştığı vatandaşla kahvehanenin önünde karşı karşıya gelen şahıs, kurşun yağdrıdı. Silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan vatandaş, hasteneye kaldırıldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:42
Telefondaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Kasıklarından vurdu!
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ATAŞEHİR'DE telefonda başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Cemal Türkan (39), telefonda tartışma yaşadığı kişi ile Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokak'ta bir kahvehanenin önünde karşı karşıya geldi. Bir taksi ile buraya gelen saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da silahıyla Türkan'ı hedef alıp yaraladı ve yaya olarak kaçtı.

TELEFONDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Ataşehir'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yemen Sokak'ta gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Türkan (39), telefonda konuştuğu kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi daha sonra bir taksi ile kendisini bir kahvehanenin önünde bekleyen Cemal Türkan'ın yanına geldi. Silahlı bu kişi önce havaya ateş etti, ardından da Cemal Türkan'ı hedef aldı.

KURŞUN KASIĞINA İSABET ETTİ

Silah seslerinin ardından Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kasığından tek kurşunla yaralandığı belirlenen Türkan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 39 yaşındaki Cemal Türkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE 6 KOVAN BULUNDU

Türkan'a kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçarken, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olay yerinde 6 adet kovan buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
İstanbulYemenCemal TürkanAtaşehir3. Sayfa
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