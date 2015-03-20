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Telefon dolandırıcıları bu kez baltayı taşa vurdu

Bursa’da bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere inanmayıp zanlıların yakalanmasını sağladı. Mağdur kadının; dolandırıcılar ile konuşurken sesleri hoparlöre vermesi ve oğlunun da bu konuşmaları kayıt alması kameralara yansıdı

Telefon dolandırıcıları bu kez baltayı taşa vurdu

Bursa’da bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere inanmayıp zanlıların yakalanmasını sağladı. Mağdur kadının; dolandırıcılar ile konuşurken sesleri hoparlöre vermesi ve oğlunun da bu konuşmaları kayıt alması kameralara yansıdı

20 Mart 2015 Cuma 14:56
Telefon dolandırıcıları bu kez baltayı taşa vurdu
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EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde oturan Dilber Ö.’yü (45) telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıtarak ‘Sizin evdeki altınlar lazım. Kuyumcu soygunu ile ilgi karşılaştıracağız’ dedi.
Dilber Ö. dolandırıcılarla telefonla konuşurken, yanındaki oğlu Anıl Ö. de (24) cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Durumu polise bildiren Anıl Ö., kısa sürede olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile birlikte dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler Dilber Ö.'den altınları Zümrütevler Camisi'nin yanına koymalarını istedi. Bunun üzerine ekipler poşete gazete kağıtlarını doldurdu. Dilber Ö.’nün poşeti caminin yakınlarına bırakmasının ardından olay yerine gelen A.G.T. (25) ve M.Ö. (33) suçüstü yakalandı. Şüphelinin Yeşilova Mahallesi’nde oturan Z.T.’den de 28 bin lira değerinde altın aldıkları ortaya çıktı.
DOLANDIRICILARIN İLGİNÇ İNANDIRMA TAKTİĞİ KAMERADA
Öte yandan Dilber Ö.’nün oğlu Anıl Ö., tarafından çekilen görüntülerde dolandırıcıların konuşmaları kameraya yansıdı. Anne ve oğlu dolandırıcıların numarasına gelmediği ve birbirine kaş, göz hareketleriyle uyarılarda bulunduğu görüldü. Dolandırıcılar, Dilber A.’ya, ‘Son zamanlarda komşularınızla tartışmanız oldu mu? Mahallenizde Suriyeli vatandaşlar oturuyor mu? Elektrik faturanız son zamanlarda yüksek gelmeye başladı mı?” gibi sorular sorduğu görüldü. Dilber A.’nın ise bu sorulara cevap verdi. Dolandırıcılar daha sonra, ‘Allah’ın izniyle bugün sizi temize çıkartacağız. Bu şahıslar sizin kimlik ve özel bilgilerinizi tespit etti. Biz bunların nereden geldiklerini tespit edeceğiz” demeleri dikkat çekti.
“SİZİ SUÇSUZ DURUMA ÇIKARACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”
Daha sonra telefonu alan başka bir şüpheli, “Sizi suçsuz duruma çıkaracağıma söz veriyorum. Sizden sadece bir tek söz istiyorum. Bu konu hakkında kimseye bir şey söylemeyeceksin. Sizden söz istiyorum” diye konuştu. Dilber A.’nın söz vermesi üzerine konuşmalarına devam eden şüpheli, “Sana kiminle konuştuklarını sorarlarsa, oğlumla kızımla konuşuyorum diyeceksin. Sizi az sonra başkomiserimle konuşturacağım. O zaman operasyon için şifreli konuşacaksınız. Bu şahısları gözaltına alacağız” şeklinde konuştu.
“DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADIM”
Olayı anlatan Dilber Ö., “Dün saat 9 gibi telefonum çaldı. Ondan sonra bir iletişim şirketinden aradıklarını söylediler. Bana çeşitli sorular sordular. Sonra, ‘Senin kimlik bilgilerini Şanlıurfa’dan ele geçirmişler. Senin adına sahtecilik yapıyorlar’ dedi. Ama ben dolandırıcıların aradığını anladım. Ama telefonla konuşurken onlara bir şey belli etmedim. Sonra oğlum telefonla polisi aradı. Ben onları hep oyaladım. Bana en yakın yeri sordular. Eve gelen polis ekipleriyle birlikte gittik ve orada onları yakaladılar. Kimse bu dolandırıcılara inanmasın” dedi.
“POLİSLE BİRLİKTE POŞETE GAZETE KOYDUK”
Polisle birlikte poşete gazete koyduklarını anlatan Dilber Ö., “Sivil polisler şüphelileri hemen yakaladı. Ondan sonra bir daha telefonda bana polis mi var yanında diyince anladılar. Telefon kapandı. Böyle dolandırıcılara televizyonda görüyorum. Ayrıca emniyetten telefonuma mesajlar geliyor” diye konuştu.
Emniyetteki ifadelerinin ardından A.G.T. ve M.Ö. adliyeye sevk edildi. 


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Son Güncelleme: 20.03.2015 13:57
Anahtar Kelimeler:
BursaDolandırıcıTelefonTelefon Dolandıcılığı
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