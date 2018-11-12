Teknelerden hırsızlık yaparken yakalandı

KAŞ Limanı'ndaki 4 tekneden farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonunda olayın şüphelisinin O.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Kaş Limanı Feneri'nin bulunduğu kayalık bölgede kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında teknelerden çaldığı eşyalar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.