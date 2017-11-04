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Tehlikeli gerginlik! Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdılar

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde toplanan yaklaşık 200 kişilik kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı. 20 ev ve iş yerinin zarar gördüğü olayda, 1 Suriyeli de yaralandı

Tehlikeli gerginlik! Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdılar

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde toplanan yaklaşık 200 kişilik kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı. 20 ev ve iş yerinin zarar gördüğü olayda, 1 Suriyeli de yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:48
Tehlikeli gerginlik! Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdılar
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KONYA'NIN merkez  Karatay ilçesi  Şems Tebrizi mahallesinde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırdı. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, saldırıda 1 Suriyeli yaralandı.

200 KİŞİ SURİYELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında merkez  Karatay Karatay ilçesi  Şems Tebrizi mahallesinde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Camları kıran öfkeli kalabalık ev ve işyerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi.

BİR KİŞİ YARALANDI, 20 EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü,  Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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