Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
11 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Günlük Burç Yorumu
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
banner468

Tecavüze uğradı ama sanık

F.Ç. (17), 13 yaşından itibaren 4 kişinin tecavüzüne uğradığı gerekçesiyle açılan davada hem mağdur hem sanık oldu. Savcılık, 18 yaşından küçük olan sanıklardan biriyle gönüllü birlikte olduğu kanaatiyle F.Ç. için de ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasında bulundu

Tecavüze uğradı ama sanık

F.Ç. (17), 13 yaşından itibaren 4 kişinin tecavüzüne uğradığı gerekçesiyle açılan davada hem mağdur hem sanık oldu. Savcılık, 18 yaşından küçük olan sanıklardan biriyle gönüllü birlikte olduğu kanaatiyle F.Ç. için de ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasında bulundu

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:39
Tecavüze uğradı ama sanık
banner404

AFYON'UN Sandıklı ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında yaşanan bir kavgayla 4 yıldır süren bir istismar zinciri gün yüzüne çıktı. O tarihte 13 yaşında olan F.Ç. adlı kız çocuğunun iddiasına göre, 2013’te N.C. adlı bir çocuğun istismarına uğradı. İki yıl sonra da F.Ç., kendisini evlerine davet eden İ.Ö. adlı çocuk tarafından istismar edildi. En son Temmuz 2016’da, A.N. adlı 28 yaşındaki kişi ve B. adlı bir çocuğun istismarına maruz kaldı, görüntüleri kaydedildi. Skandal duyulunca F.Ç. ve ailesi Isparta’ya taşındı. Şimdi yaşadığı korkudan ötürü annesiyle birlikte okula gidip eve dönüyor. 

Olaya ilişkin açılan soruşturma sonunda dört kişiye ‘cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan dava açıldı. Ancak savcılık sanıklardan biriyle gönüllü birlikte olduğu kanaatiyle F.Ç. için de ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlamasıyla dava açtı. 

13 YAŞINDA TECAVÜZ
F.Ç., 2000 yılında Afyon’un Sandıklı ilçesinde, işçi bir baba ve ev kadını bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. F.Ç.’nin anlatımına göre, 8’inci sınıfı bitirdiği 9 Ağustos 2013’te, ilçeden tanıdığı N.C. adlı erkek çocukla buluştu. Akşam F.Ç.’nin evinin bulunduğu apartman kapısına geldiklerinde; N.Ç., kızı kolundan tutarak, zorla bodrumdaki kömürlüğe indirdi. Direnmesine rağmen tecavüz etti. Bekâretini yitiren F.Ç., evlendirilme korkusundan ötürü tecavüze uğradığını sakladı. O yılın sonunda Isparta’da üniversite okuyan iki ablasının yanına yerleşip liseye kaydoldu. 2015’te yaz tatili için gittiği Sandıklı’da bu kez İ.Ö.’nün tecavüzüne uğradı. F.Ç., bu olayı da şöyle anlatıyor: “Ailesinin zengin olduğunu söyleyerek, ‘Hiçbir şey yapamazsın’ dedi. Yine korktum ve aileme diyemedim. ‘İlkini neden söylemedin’ diyeceklerdi.”

Üçüncü ve son istismar, Temmuz 2016’da yaşandı. F.Ç., önceki tecavüz olaylarından haberdar olduğunu söyleyen 28 yaşındaki A.N. ve reşit olmayan B. tarafından istismara uğradı.

KAVGAYLA ORTAYA ÇIKTI
İstismar halkası, 12 Ağustos 2016’da F.Ç.’nin tanıdıklarının A.N. ve B.’yi dövmesi sonrası gün yüzüne çıktı. A.N. ve B.’nin şikâyette bulunması üzerine soruşturma açıldı. Bu süreçte F.Ç.’nin ailesi, Sandıklı’da yaşayamayınca Isparta’ya taşındı. F.Ç. korktuğu için hâlâ annesi tarafından okula götürülüyor. “Çok kötü zamanlar geçirdim ve intihar girişiminde bulundum. Bazen arkamdan arabaların geldiğini ve beni takip ettiklerini düşünüyorum” diyor. 

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
Sandık Başsavcılığı, aralarında F.Ç.’nin de olduğu beş sanık hakkında bir fezleke hazırlayarak, dava açılmak üzere Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 
Fezlekede N.C. ve İ.Ö. adlı çocuklara ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. F.Ç.’nin, A.N. ve B. ile rıza dahilinde birlikte olduğu kanaatiyle iki erkeğe ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TecavüzAFTON
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman turist otelde öldü
Alman turist otelde öldü
Alanya'da Önleyici Hizmetler'den sıkı denetim
Alanya'da Önleyici Hizmetler'den sıkı denetim
Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti
Antalya'da tacizcinin ifadesi pes dedirtti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim