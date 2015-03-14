Tecavüz sanığını evli olması kurtardı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, yanında çalışan lise öğrencisine tehditle tecavüz ettiği iddia edilen sanığı, “mağdurenin rızası var” gerekçesiyle beraat ettirdi. Genel Kurul, mağdure kızın, “Ailene anlatırım diye tehdit ederek tecavüz etti” iddiasına karşılık, “Olayın açığa çıkması evli olan sanığı hem cezai hem de ailevi anlamda mağdureye göre daha fazla zora sokar” görüşü savunuldu. Genel Kurul, mahkemenin 10 yıl 11 ay hapse mahkum ettiği ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin cezasını onadığı sanığın tahliyesine de karar verdi.



Siirt’te 2011’de yaşanan olay şöyle gelişti:

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ç.Y., yaz tatilinde bir giyim mağazasında yaklaşık iki ay çalışıp ayrıldı. Okuluna dönen Ç.Y.’yi ağlarken öğretmeni fark etti. Öğretmeninin sorularına önce, “Anlatırsam ailem her şeyi öğrenir ve onların yüzüne bakamam” diye yanıt veren Ç.Y. ısrarlar üzerine tecavüze uğradığını anlattı. Ç.Y.’yi sonra rehber öğretmen dinledi, ailenin de durumdan haberi oldu.

Milli eğitim Müdürlüğü ve aile, mağaza sahibi A.K.’den şikayetçi oldu. Ç.Y. savcıya verdiği ifadede patronunun mağazadaki elbiseleri giymesini istediğini, giyinme odasında tecavüz ettiğini ve bunu yaklaşık bir ay boyunca sürdürdüğünü anlattı. Ç.Y. patronunun kendisini, “olanları ailene anlatırım” diyerek tehdit ettiği için tecavüzlere karşı koyamadığını, işten ayrıldıktan sonra da telefonla arayarak ve mesaj atarak işe dönmesini istediğini söyledi.

Kayıtlar yalanladı

Tanık olarak dinlenen işyerindeki kasiyer arkadaşı, Ç.Y.’nin, “beni bu adamla yalnız bırakma” dediğini anlattı. Ablası da Ç.Y.’nin kendisine olayın sanki bir arkadaşının başına gelmiş gibi üstü kapalı anlatmaya çalıştığını, annesi de Ç.Y.’nin kendisine, “Ben Siirt’te okumak istemiyorum, patronum benimle ilişkiye girmek istiyor” dediğini, ancak tecavüz olayını anlatmadığını söyledi. Annesi şüphelenip ısrar edince de kızının, “kızlığım bozulmadı merak etme, üstüme gelme” diyebildiğini anlattı.

Sanık A.K. ise ifadesinde iddiaları reddetti ve Ç.Y.’yi işyerinden ayrıldıktan sonra telefonla aradığını da kabul etmedi. Ancak savcılığa gelen telefon dökümleri sanığın yalanını ortaya çıkardı. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında ise Ç.Y. ifade değiştirerek “ekonomik sıkıntı çektiği için karısından boşatıp evlenebilmek için patronu için bunları söylediğini” ileri sürdü şikayetçi olmadı. Diğer aile bireyleri de şikayetten vazgeçti. Ancak mahkeme, savcılıktaki ifadelerin diğer delillerle örtüştüğüne dikkat çekerek sanığı 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, “Eğer bütün bunları evlenebilmek veya para sızdırabilmek için yapsaydı, olaydan sonra hemen sanıkla temasa geçerdi” dedi. Mahkeme, kayıtlarda 16 yaşında olan mağdurenin daha büyük olduğu yönünde verilen delilleri ise kabul etti ve yaşının 20 olarak düzeltilmesine karar verdi.

Tehdit aleyhine ama

Yargıtay 14. Ceza Dairesi de Siirt Ağır Ceza Mahkemesi gibi, mağdurenin ifade değiştirmesini dikkate almadı ve mahkûmiyet kararını onadı. Ancak Yargıtay Başsavcılığı’ndan tartışma yaratacak bir itiraz geldi. Başsavcılık, sanık A.K.’nin, “olanları ailene anlatırım” tehdidiyle tecavüze devam etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak karara itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, “Mağdurenin maruz kaldığını iddia ettiği olaylara ilişkin olarak, sanığın durumu ailesine anlatma tehdidi, mağdureden daha fazla, evli olan ve gerek cezai, gerekse ailevi anlamda sanığın kendisini zora sokacak niteliktedir... Cinsel ilişkinin mağdurenin rızası dışında gerçekleştiği hususunda mağdurenin çelişkili beyanlarından başka sanığın mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil yoktur” denildi.



