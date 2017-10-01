Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı

TECAVÜZ edilerek öldürülen Afgan gencin, kuzeni tarafından katledildiği ortaya çıktı.
ÖNCE TECAVÜZ, SONRA İŞKENCE
Olay, geçen 24 Mart tarihinde Gebze Molla Fenari Mahallesi Çayıraltı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dere yatağında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tecavüze ve işkenceye uğradığı belirlendi.
POLİS, AFGANİSTAN'A GİDEN KUZENİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedin Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.'ya ait olduğunu tespit etti. Ölen gencin kuzeni üzerinde yoğunlaşan ekipler, A.A.'nın Afganistan'a gittiğini belirledi.
TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE YAKALANDI
A.A.'nın Türkiye'ye dönmesi ile operasyon düzenlendi. A.A. ve Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti işlediği iddia edilen A.A. 'Canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pakistan uyruklu 3 kişi ise sınırdışı edildi.
3 BİN LİRASINI İSTEDİĞİ İÇİN TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ
A.A'nın, 3 bin lira borcunu isteyen Gulbettin Haruni A.'yı yanına çağırdığı, tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldürdüğü, cesedi de ormanlık alandaki dere yatağına attığı ortaya çıktı.
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