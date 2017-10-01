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Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı

Kocaeli'de tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Haruni A.'nın katil zanlısı, kuzeni çıktı. Korkunç olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi

Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı

Kocaeli'de tecavüz edildikten sonra işkence yapılarak öldürülen Afganistan uyruklu Haruni A.'nın katil zanlısı, kuzeni çıktı. Korkunç olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi

01 Ekim 2017 Pazar 11:42
Tecavüz edilerek öldürülen Afgan gencin katili kuzeni çıktı
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TECAVÜZ edilerek öldürülen Afgan gencin, kuzeni tarafından katledildiği ortaya çıktı.

ÖNCE TECAVÜZ, SONRA İŞKENCE

Olay, geçen 24 Mart tarihinde  Gebze  Molla Fenari Mahallesi Çayıraltı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dere yatağında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tecavüze ve işkenceye uğradığı belirlendi.

POLİS, AFGANİSTAN'A GİDEN KUZENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cesedin  Afganistan uyruklu Gulbettin Haruni A.'ya ait olduğunu tespit etti. Ölen gencin kuzeni üzerinde yoğunlaşan ekipler, A.A.'nın  Afganistan'a gittiğini belirledi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE YAKALANDI

A.A.'nın  Türkiye'ye dönmesi ile operasyon düzenlendi. A.A. ve  Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden cinayeti işlediği iddia edilen A.A. 'Canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Pakistan uyruklu 3 kişi ise sınırdışı edildi.
3 BİN LİRASINI İSTEDİĞİ İÇİN TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

A.A'nın, 3 bin lira borcunu isteyen Gulbettin Haruni A.'yı yanına çağırdığı, tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldürdüğü, cesedi de ormanlık alandaki dere yatağına attığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliIşkenceTecavüz
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