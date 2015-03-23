Tavuktan zehirlenen kadın öldü

İddiaya göre, Ünaldı Mahallesi Hasip Duru Caddesi 23. Sokak’ta ikamet eden Suriyeli aile akşam yedikleri tavuktan zehirlendi. Gece çalıştığı iş yerinden eve dönen Muhammed Nacim, sabah kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca kapıyı zorlayarak içeri girdi. Nacim, ayrı odalarda kalan annesi Sene Anadini (46), babası Mahmut Anadini, ağabeyi Ahmet Nacim, yengesi Rama Dery ve yeğenleri Mahmut ile Rahaf Nacim’in hareketsiz yattığını gördü. Nacim’in yardım istemesi üzerine eve giden komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Anadini, Ahmet Nacim, Rama Dery ve küçük yaştaki Mahmut ile Rahaf Nacim’i ambulansla hastaneye kaldırırken, Sene Anadini’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ailenin akşam pilav üstü tavuk yediklerini anlatan komşuları, ailenin bu yemekten zehirlenmiş olabileceklerini iddia etti. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, hastanede tedavi altına alınan aile fertlerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.







