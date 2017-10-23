Tatile gelen turist intihar etti

MURATPAŞA ilçesi, Havaalanı Caddesi 38 numaralı apartmandaki olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Pedram Nankalı'dan haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Nankalı'nın kaldığı apartman dairesine gelen polis, çilingir yardımıyla kapısını açtığı daireye girdi. Ekipler yaptıkları incelemede, Pedram Nankalı'nın tavana asılı cesediyle karşılaştı. Pedram Nankalı'nın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Nankalı'nın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere İran'a gönderildi.