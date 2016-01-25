Taşıdığı odunun altında can verdi

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:26
OLAY, dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasındaki odunları eve taşıyan Nazmi Selek, bir anda dengesini kaybederek 1- 1.5 metre yükseklikten yere yuvarlandı. Omzunda taşıdığı odunun altında kalan Selek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Selek'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından toprağa verilmek üzere Beşkonak'a götürüldü.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:32