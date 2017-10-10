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Tartıştıkları genci vurup hastaneye gitmesin diye parasını aldılar

Bağcılar'da Ramazan Kaylak isimli vatandaş, tartıştığı kişilerce vurulduktan sonra hastaneye gitmesin diye cebindeki parası alındı. Madde bağımlısı Kaylak'ın "Beni Çınar Mahallesi muhtarı vurdurdu" iddiası ise muhtar tarafından yalanlandı

Tartıştıkları genci vurup hastaneye gitmesin diye parasını aldılar

Bağcılar'da Ramazan Kaylak isimli vatandaş, tartıştığı kişilerce vurulduktan sonra hastaneye gitmesin diye cebindeki parası alındı. Madde bağımlısı Kaylak'ın "Beni Çınar Mahallesi muhtarı vurdurdu" iddiası ise muhtar tarafından yalanlandı

10 Ekim 2017 Salı 08:01
Tartıştıkları genci vurup hastaneye gitmesin diye parasını aldılar
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İSTANBUL  Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çınar Mahallesi muhtarı Hakan D.'nin adamları olduklarını söyleyen saldırganlar, tartıştıkları 27 yaşındaki Ramazan Kaylak'ı vurduktan sonra hastaneye gitmesin diye cebindeki parasını aldı. Muhtar Hakan D. ise iddiaları yalanlayarak "Ramazan'ı ben mahalleden tanırım. Madde bağımlısı olduğu için kendisine defalarca hem kendim hem de kaymakamlık vasıtasıyla yardımlarda bulundum. Benim vurdurmuş olmam mümkün değil. Vuran kişileri de tanımıyorum." diyerek iddiayı yalanladı.

MAHALLEDE GEZERKEN TEHDİT ETTİ İDDİASI

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz 27 Ağustos günü  Bağcılar'ın Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede gezen Kaylak, kendi iddiasına göre muhtar D. ile karşılaştı. Muhtar D., durdurduğu Kaylak'ı "Bu mahallede gezemezsin senin yüzünden bir sonraki seçimlere giremeyeceğim." diyerek tehdit etti. Kaylak ise D.'ye "İstediğim yerde gezerim" diye karşılık verdi.

MUHTAR İDDİALARI YALANLADI: KENDİSİNİ LİNÇTEN KURTARDIM

Muhtar Hakan D. ise böyle bir ifadesinin olmadığını belirterek "Ramazan o gün mahalle bakkalını gasp etmeye kalktı. Bakkala bıçak çekti. Mahallede bulunan insanlara ağza alınmayacak küfürler etti. Ben kendisini linç edilmekten kurtardım. Daha sonra karakola giderek Ramazan'dan şikayetçi olduk." dedi.

ÖNCE VURDULAR SONRA HASTANEYE GİTMESİN DİYE PARASINI ALDILAR

Aynı günün akşamı ise Kaylak, 2 kişi tarafından vuruldu. O anları ifadesinde anlatan Kaylak şunları söyledi:

"Hakan D.'nin gönderdiğini düşündüğüm 2 kişi gelerek beni bacağımdan silahla vurdular ve bana kendilerini Hakan D.'nin gönderdiğini söylediler. Beni vuran bu iki kişiden biri Süleyman Ç.ydi. Ç. beni vurdu. Diğeri yanındaydı.

Ben vurulup yere düştükten sonra yerde yatarken Süleyman Ç. benim cebimde bulunan 75 lirayı hastaneye gitmemem için aldı. Bacağımdan iki kurşun aldım, giderken de ateş ettiler ama o kurşunlar bacağımı sıyırıp geçti."

"MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE YARDIM ETTİM, VURANLARI TANIMIYORUM"

Yine bu iddialarla ilgili de açıklamalarda bulunan muhtar Hakan D. "Ramazan'ı vurdurmam söz konusu olamaz. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Madde bağımlısı olduğu için kendisine sürekli iyileşmesi konusunda yardımlarda bulunuyorduk. Benim ismimi veren kişileri tanımıyorum. Ben burada uyuşturucuyla mücadele eden muhtar olarak tanınıyorum. Uyuşturucu satıcılarından sürekli tehditler alıyorum. Ancak söylediğim gibi bu olayda değil Ramazan'ı vurdurmak kendisine yardımcı olmuş bir kişiyim. Kasıtlı olarak ismimin karalandığını düşünüyorum." dedi.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 08:06
Anahtar Kelimeler:
İstanbulBağcılarAsayiş
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