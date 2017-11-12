Tartıştığı sevgilisini pompalıyla öldürüp intihar etti!

MERSİN'İN Anamur ilçesinde 27 yaşındaki Muhammet Çakar, 1 çocuk annesi sevgilisi Rahime Ok'u pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti.
BULUŞTUKTAN SONRA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi 415 Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Çakar, sevgilisi Rahime Ok ile sokakta buluştu. Burada Çakar ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Rahime Ok arasında tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİ VURDU SONRA DA İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Çakar, yanındaki pompalı tüfekle Rahime Ok'u başından vurdu, ardından da silahı kendi çenesinin altına dayayarak tetiği çekti. Muhammet Çakar ve Rahime Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Çakar ve Ok'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Çakar ve Ok'un cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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