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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Tartıştığı komşularının üzerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Tartıştığı komşularının üzerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

12 Nisan 2018 Perşembe 11:02
Tartıştığı komşularının üzerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında husumet olduğu öne sürülen iki komşu Salih A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre Salih A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile kavgayı ayırmaya gelen yanındaki kardeşi Hakan Borucu, İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş'e ateş etti. 
Olay sonrası Salih A. olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan yaralılar için ise 112 ekiplerinden yardım istendi. Ağır yaralı halde Serik Devlet Hastanesine götürülen Hasan Borucu (26) ile İsmet Korkmaz (49) hayatlarını kaybetti. Hasan Borucu'nun 9 ve 13 yaşında iki kız çocuğu öğrenildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise diğer iki yaralı Ahmet Memiş'i ambulansla Serik Devlet Hastanesine, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu'yu da ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya'ya sevk edildi. 
Olay yerinden kaçan Salih A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Salih A.'nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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AntalyaSerikKurşunSerik Devlet Hastanesi
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