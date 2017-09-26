Tartıştığı genci otomobilin içinde vurdu! Dehşet anları kamerada

Saldırı anı sokak sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde saldırganın genci vurması ve aracına binerek uzaklaşması yer alıyor.

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yol ortasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Takım elbiseli kişi silah çekince, tartıştığı genç kaçarak aracına bindi. Peşinden ateş açtığı genci aracın içinde yakalayan kişi, genci bacağından vurdu. Silahını beline koyan saldırgan rahat hareketlerle aracına binerek uzaklaştı. SALDIRIYA UĞRAYAN GENCİN YARDIMINA MAHALLELİ KOŞTU

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