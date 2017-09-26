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Tartıştığı genci otomobilin içinde vurdu! Dehşet anları kamerada

Küçükçekmece'de tartıştığı şahsın silahını gören genç, koşarak aracına sığındı ama kurşunlardan kurtulamadı. Otomobil içinde vurulan gencin görüntüsü, kameralara yansıdı

Tartıştığı genci otomobilin içinde vurdu! Dehşet anları kamerada

Küçükçekmece'de tartıştığı şahsın silahını gören genç, koşarak aracına sığındı ama kurşunlardan kurtulamadı. Otomobil içinde vurulan gencin görüntüsü, kameralara yansıdı

26 Eylül 2017 Salı 16:11
Tartıştığı genci otomobilin içinde vurdu! Dehşet anları kamerada
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KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de çıkan tartışmanın ardından aracına kaçan gencin silahlı vurulma anı kameralara yansıdı.

ARACIN İÇİNDE YAKALAYIP BACAĞINDAN VURDU

Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yol ortasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Takım elbiseli kişi silah çekince, tartıştığı genç kaçarak aracına bindi. Peşinden ateş açtığı genci aracın içinde yakalayan kişi, genci bacağından vurdu. Silahını beline koyan saldırgan rahat hareketlerle aracına binerek uzaklaştı.
SALDIRIYA UĞRAYAN GENCİN YARDIMINA MAHALLELİ KOŞTU

Silahlı saldırıya uğrayan gencin yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırıya uğradığı sokakta oturduğu öğrenilen genç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaydırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı sokak sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde saldırganın genci vurması ve aracına binerek uzaklaşması yer alıyor.

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KüçükçekmeceİstanbulSefaköyPolis
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