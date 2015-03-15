Tartıştığı adamı berber makası ile öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tıraş olmak için bekledikleri berber dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Özgür Aslan (32) ile aralarında tartışma çıkan Mustafa K. (25), dükkanda bir anda eline geçirdiği berber makasını Aslan’a saplamaya başladı. Aslan vücuduna aldığı 3 makas darbeleri ile biranda yere yığılırken, onu yaralayan Mustafa K. ise hemen olay yerinden kaçtı. Dükkanda bulunan diğer müşterilerin haber vermesi üzerine Aslan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Sandıklı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan’ın, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda katil zanlısı olan Mustafa K., olaydan yaklaşık yarım saat sonra saklandığı yerde yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından, tutuklanarak Sandıklı Kapalı Cezaevine gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.