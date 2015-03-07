Tartışma pompalı tüfekle sonlandı: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta kıraathane işleten Ali Bahri G. (44), daha önce arasında husumetlisi olduğu öne sürülen ve işyerine gelen Adem D. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Ali Bahri G., kendisine ait pompalı tüfek ile Adem D.’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adem D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali Bahri G., aynı hastaneye sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçen şüpheli, hastane çıkışında kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere adeta şov yaptı. Ekip aracı içerisinden ‘Bozkurt’ işareti yapan Ali Bahri G., camdan seslenerek “Benim adım Kürt Ali, Eskişehir'de can alacağım can” diyerek bağırdı. Şüpheliyi, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.