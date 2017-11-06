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Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:03
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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KAZATarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. 41 yaşındaki Uğur Keser yönetimindeki 33 ARU 08 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından da aynı yönde giden 52 yaşındaki Kadir Özsunar yönetimindeki 27 PB 705 plakalı otobüse çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Keser hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Arpacı, Güngör Arpacı, Arda Furkan Akşamoğlu, Akın Akşamoğlu ve Deniz Akşamoğlu da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi için Tarsus'taki hastanelere götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaTarsusMersinTrafik Kazası
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