Tarladan toplanmadan hırsızların hedefi oldu

MANAVGAT Ticaret Odası’nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kendine has tadı, lezzeti ve yağ oranıyla dünyanın kaliteli susamları arasında yer alan Manavgat susamı, hırsızların hedefi haline geldi. Manavgatlı üreticiler, 15 TL’den alıcı bulan ve yıllar sonra yeniden ekmeye başladığı susam nedeniyle uykusuz geceler geçirmeye başladı. Toplanarak tarlada kurumaya bırakılan susamlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınıyor.

"Beynimden vurulmuşa döndüm"

Sabah, Çolaklı Mahallesi Birlik mevkiindeki tarlasında susamları silkmek için işçi getiren Kadir Karatopuk, işçilerin çırpmak için ellerine aldıkları kümelerde susam olmadığını söylemesi üzerine şaşkına döndü.

Karatopuk susam kümelerini kontrol ettiğinde 25 dönümlük alan üzerinde bulunan 87 kümeden 35’inin çırpılmış olduğunu gördü. Karatopuk "İşçiler kümelerin boş olduğunu söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Tarlanın hemen yanı başında evler var. Hırsızların bu işe nasıl cesaret ettiğini anlamak mümkün değil. Başka üretici arkadaşlardan susam hırsızlığını duymuştum. Şimdi benim de başıma geldi. Tarladan 550 kilo dolayında susam bekliyordum. Şu an 300 kilo dolayında susam aldım. Tüm üretici arkadaşlarımı susam hırsızlığı konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

"Susamın bu kadar değerli olması hırsızların iştahını kabartıyor"

Susamı çalınan bir başka üretici olan Mehmet Acar ise, "Evrenseki’de bulunan tarlama ektiğim susamı çırpıp hasat ettim. 5 küme susamı ise tohumluk olarak bıraktım ve tamamen kurumasını bekledim. Çırpmak için gittiğimde kümelerin bıraktığım şekilde düzgün olduğunu, çırptığımda ise kümelerin içinin boş olduğunu gördüm. Birçok üretici arkadaşımız tarladaki susamının çalındığını hatta bazıları evinin önüne ambara koyduğu susamın çalındığını söylüyor. Susamın bu kadar değerli olması hırsızların iştahını kabartıyor" dedi.