Tarlada kalp krizi geçirip öldü

15 kilometre uzaklıktaki Karadere köyünde çiftçi lik ve hayvancılık yapan emekli 2 çocuk babası İbrahim Kabakçı, dün çalışmak için gittiği Çamtepe yolu üzerindeki zeytinliğinde kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan 77 yaşındaki Kabakçı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kabakçı, köy mezarlığına defnedildi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karadere köyünde çiftçi lik ve hayvancılık yapan emekli 2 çocuk babası İbrahim Kabakçı, dün çalışmak için gittiği Çamtepe yolu üzerindeki zeytinliğinde kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan 77 yaşındaki Kabakçı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kabakçı, köy mezarlığına defnedildi.

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