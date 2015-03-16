Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılarının peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası savcılıktan alınan izinle bir alışveriş merkezinde gözaltına alınan H.U., Ş.G. ve T.S. Ovaakça Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlıların yapılan üst aramasında tarihi eser vasfı taşıyan 12 adet yüzük ve 6 adet pırlanta taş bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler müzeye gönderildi. Yakalanan zanlılardan bir tanesi yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer iki zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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