Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

16 Mart 2015 Pazartesi 12:30
İL Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılarının peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası savcılıktan alınan izinle bir alışveriş merkezinde gözaltına alınan H.U., Ş.G. ve T.S. Ovaakça Jandarma Komutanlığına götürüldü. Zanlıların yapılan üst aramasında tarihi eser vasfı taşıyan 12 adet yüzük ve 6 adet pırlanta taş bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler müzeye gönderildi. Yakalanan zanlılardan bir tanesi yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer iki zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
SON 3 AYDA BÜYÜK DARBE
Jandarma ayrıca son 3 ay içerisinde ele geçirilen tarihi eserlerin listesini de yayınladı. 11 bin 745 adet sikke, 12 adet bilezik, 19 adet yüzük, 2 adet gözyaşı şişesi, 3 adet heykel, bir adet pelerin, bir adet Tevrat, bir adet kılıç, 82 adet muhtelif tarihi eser, ele geçirilirken 19 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıların eserleri kaçırmada ve toprak altıdan çıkarmada kullandığı bir çalıntı araç, bir tabanca ve şarjör ile 10 fişek ve kazı malzemeleri de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:31