Tam fünyeyle patlatılıyordu ki...

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bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde yol kenarında kırmızı renkli bir bavulun olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli bomba imha uzmanı incelemek üzere bavula yaklaştı.

Bomba imha uzmanının uzaktan fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada bavulun sahibi olduğunu söyleyen bir kişi gelerek, bavulun içinin boş olduğunu söyledi. Bunun üzerine bavulu kontrol eden polis, içinin boş olduğunu belirledi. Bavulun sahibi olduğunu söyleyen vatandaş ise, tekerleğinin kırık olduğunu ihtiyacı olan birinin kullanabileceği düşüncesiyle çöpe atmadığını söyledi.