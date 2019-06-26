Tam 77 kilo! Alanya'da kaçağa geçit verilmedi



Mehmet AL

ALANYA'DA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda gümrük kaçağı 77 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Dinek Mevkii’nde 07 VDT 38 plakalı otomobili durumundan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada 60 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca araçta yapılan aramalarda TAPDK bandrollü 17 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili Ö. C., gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 20:09