Tam 7 yıl sonra yakalandı

OLAY, 15 Şubat 2010 tarihinde Antalya-Mersin Karayolu, Gazipaşa’ya bağlı Macar Köyü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Beyrebucak Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Adnan Berk, kullandığı 07 UH 046 plakalı otomobilde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Adnan Berk, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5'i aynı aileden, 6 kişi tutuklanırken, H.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Berk'in cinayet şüphelisi olarak aranan H.K.'nın Afyonkarahisar'a bağlı Çay ilçesinin bir köyünde olduğunu tespit etti. Polisin, Çay Emniyet Müdürlüğü ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda H.K. saklandığı evde yakalandı.

