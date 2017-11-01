Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.530
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0594
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

Tam 7 yıl sonra yakalandı

Gazipaşa'da 7 yıl önce seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adnan Berk'in cinayet şüphelisi olarak aranan H.K. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı

Tam 7 yıl sonra yakalandı

Gazipaşa'da 7 yıl önce seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adnan Berk'in cinayet şüphelisi olarak aranan H.K. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:10
Tam 7 yıl sonra yakalandı
banner404

OLAY, 15 Şubat 2010 tarihinde Antalya-Mersin Karayolu, Gazipaşa’ya bağlı Macar Köyü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Beyrebucak Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıkan 40 yaşındaki Adnan Berk, kullandığı 07 UH 046 plakalı otomobilde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Adnan Berk, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5'i aynı aileden, 6 kişi tutuklanırken, H.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Berk'in cinayet şüphelisi olarak aranan H.K.'nın Afyonkarahisar'a bağlı Çay ilçesinin bir köyünde olduğunu tespit etti. Polisin, Çay Emniyet Müdürlüğü ve Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda H.K. saklandığı evde yakalandı. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaSilahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ailelere 'Uyuşturucu’ uyarısı
Ailelere 'Uyuşturucu’ uyarısı
Alanya'ya sevk edilen genç kurtarılamadı
Alanya'ya sevk edilen genç kurtarılamadı
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Alanya'da 'Bylock' operasyonu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim