Tam 17 suçtan aranıyordu! Alanya'da kıskıvrak yakalandı

Alanya'da 17 ayrı suçtan aranan ve hakkında gözaltı kararı bulanan şahıs polis ekipleri tarafından Nüfus Müdürlüğünde yakalandı.

Tam 17 suçtan aranıyordu! Alanya'da kıskıvrak yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Nüfus Müdürlüğünde başkasına ait kimlikle gelen 50 yaşındaki Hamit B., başkasına ait kimlikle işlem yaptırmak isteyince Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı İnfaz kısım ekiplerince yakalandı.Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 17 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 11:42
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