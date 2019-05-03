Tam 155 yıl! Alanya'da tefecilere ceza yağdı

Mehmet AL

ALANYA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar durusmasında hazır bulunan 2'si tutuklu, toplam 12 sanıktan 1'i için hükmün geri bırakılmasına karar verilirken, 11 sanığa ise toplam 155 yıl 7 ay hapis cezası ve 380 bin TL adli para cezası kesildi.

OPERASYON GEÇEN YIL YAPILDI

En büyük cezayı alan Sedat E. örgütlü suçlar ve tefecilik, kumar ve silahla yaralamadan toplamda 33 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 75 bin TL ile cezalandırıldı. Adnan E. 19 yıl 3 ay, Ilker T. de 14 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanıp ceza alan İlker T. Mahmut E. ve Yusuf G. hakkında yakalama emri çıkartıldı. Alanya Emniyet Müdürlügü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyonu 16 Nisan 2018'de gerçekleştirmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 10:32