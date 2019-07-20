Tam 105 adet! Alanya'da kaçak telefon operasyonu

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya KOM Grup Amirliği Alanya'da kaçaklığı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, özel bir kargo firması aracılığı ile Mahmutlar Mahallesi'ne istanbul'dan yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu gönderildiği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 6 adet kargonun şüpheli A.B. ve O.B tarafından şüpheli S.K. adına gönderildiği bilgisine ulaşan ekipler 6 kargo paketinde yaptıkları aramalarda; 89 adet Samsung marka tuşlu telefon,16 adet Değişik markalarda Akıllı telefon olmak üzere toplamda 105 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait batarya ve Şarj cihazları ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların yapılan IMEI sorgulamalarında farklı marka ve model telefonlara çıktığı IMEI numaralarının sonradan bu cihazlara Klonlandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şüpheli 3 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 14:14