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Taksisine binen kadına ormanda tecavüz etti

Taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

ASAYİŞ 08.08.2019, 23:18 08.08.2019, 23:19 Enes Subaşı
Taksisine binen kadına ormanda tecavüz etti
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OLAY, İzmit Kent Ormanı’nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

#Taksi
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