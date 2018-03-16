Taksici - Uber kavgasında ölüm tehdidi!

İSTANBUL'DA son günlerde yaşanan sarı-taksi-UBER gerilimine bir yenisi eklendi. Başrolde ise yine taksi şoförü vardı.

Turistleri Esenyurt'ta bir siteye götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesildi. Arabanın yanına gelen taksi sürücüsü, UBER şoförünü ölümle tehdit etti. Taksici, Uber sürücüsünü böyle tehdit etti: ''Taksicilerin Uberleri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?''

Bir diğer taksicinin çağırdığı polis olay yerine gelince gerginlik son buldu.